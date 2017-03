Politik

10:40 Uhr | 22.03.2017

Brandbrief: Bezirksämter drohen mit Stellenabbau

Integrationskosten zu hoch

In einem Brandbrief an den Senat fordern die sieben Hamburger Bezirksämter mehr finanzielle Unterstützung bei der Integration von Flüchtlingen. In dem Schreiben heißt es, die Ämter hätten mit Zustimmung der Finanzbehörde mehr Personal eingestellt in dem Vertrauen, die dadurch entstehenden Mehrkosten würden erstattet. Insgesamt seien den Hamburger Bezirksämtern so Zusatzkosten von fast 7 Millionen Euro entstanden. Das Problem ist nun: In einer Drucksache des Senats wird den Bezirksämtern nur 1 Million Euro zugerechnet. Die Bezirksämter drohen jetzt mit Stellenabbau.