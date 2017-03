Stadtgespraech

13:28 Uhr | 21.03.2017

HWWI u. Interpol planen Labor für digitale Transformation

Hammerbrooklyn Digital Space

Unter dem Titel „Hammerbrooklyn - Digital Space“ soll in Hammerbrook ein neues Entwicklungszentrum entstehen. Ziel des Projekts ist es, die digitale Transformation in der Hansestadt voranzutreiben. Initiatoren des Projekts sind das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut und das Unternehmen Interpol Studios. Als Gebäude soll dem Entwicklungszentrum der ehemalige Amerikanischen Pavillon der Expo 2015 in Mailand dienen. Die Initiatoren planen den Pavillon am Stadtdeich aufzubauen. Ansässige Unternehmen zeigten sich irritiert. Durch die Größe des Gebäudes würden nahe gelegene Büros erheblich verdunkelt.