13:08 Uhr | 21.03.2017

Christoph Schubert und sein Leben in der dritten Liga

Schuby für Hamburg

Schuby für Hamburg - die rasant-Reportage

Er ist der Held der Hamburger Eishockeyfans. Durch seinen am Ende vergeblichen Einsatz und Kampf für den Erhalt der Hamburg Freezers im Jahr 2016 konnte sich Christoph Schubert einen Sonderstatus erarbeiten. Der frühere NHL-Verteidiger und Stanley Cup-Finalist setzte schließlich noch einen drauf, entschied sich gegen die lukrativen Angebote aus der DEL und unterzeichnete bei den Crocodiles Hamburg. In der Oberliga. In seiner Herzensstadt.

"Schuby für Hamburg" zeigt Einblicke aus dem Leben des gebürtigen Bayern, wie man sie sonst nicht sieht.

Ein Film von Nico Pommerenke.