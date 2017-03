Blaulicht

11:14 Uhr | 21.03.2017

Sohn attackiert Eltern und Bruder mit Axt

Familiendrama bei Bad Segeberg

In Reinsbek bei Bad Segeberg hat ein 19-Jähriger am Montagabend seine Eltern und seinen Bruder mit einer Axt zum Teil schwer verletzt. Alle drei kamen in ein Krankenhaus. Offenbar war ein Familienstreit eskaliert. Nach der Tat floh der 19-Jährige zunächst zu Fuß, stellte sich aber am Dienstagmorgen in Hamburg der Polizei. Die Einsatzkräfte hatten mit Hunden und einem Hubschrauber nach dem jungen Mann gesucht.