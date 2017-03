Blaulicht

21:16 Uhr | 20.03.2017

Todesumstände sind noch unklar

Zwei Leichen in Rothenburgsort entdeckt

Am frühen Montagabend sind in einer Wohnung in Rothenburgsort zwei Leichen gefunden worden. Dabei handelt es sich um einen Vater und seinen neunjährigen Sohn. Das bestätigte die Polizei. Über die Todesursache ist noch nichts bekannt. Die Feuerwehr hatte die Wohnung am Abend geöffnet. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.