13:40 Uhr | 20.03.2017

Bürgerintiative setzt sich für ein geeintes Europa ein

"Pulse of Europe" in Hamburg

Für Europa, gegen Rechtspopulismus. Die Bürgerinitiative \"Pulse of Europe\" will zeigen, wie wichtig ein geeintes Europa ist. Seit Wochen gehen nun auch Menschen in Hamburg auf die Straße.