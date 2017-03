Politik

06:33 Uhr | 20.03.2017

Hunderte Menschen demonstrieren friedlich auf dem Rathausmarkt

Damit der Puls Europas weiterschlägt

Am Sonntag haben sich auf dem Rathausmarkt erneut mehrere Hundert Menschen der Bürgerinitiative Pulse of Europe, auf deutsch der Puls Europas, versammelt um für ein geeintes und demokratisches Europa zu demonstrieren. Aufgrund des Regenwetters verzichteten die Initiatoren am Sonntag auf die sonst stattfindende Menschenkette. Seit Anfang des Jahres demonstrieren Befürworter der Europäischen Union aus mittlerweile rund 50 deutschen Städten jeden Sonntag friedlich.