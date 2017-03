Blaulicht

19:07 Uhr | 18.03.2017

Sturmtief Eckhart hält Feuerwehr auf Trapp

Baugerüst droht umzukippen

Das Sturmtief Eckhard hält die Feuerwehr auf Trapp. Bis Samstagabend mussten die Einsatzkräfte zu mehr als 80 Einsätzen ausrücken. Am Morgen drohte an der Ecke Schulterblatt/Altonaer Straße ein 50 Meter langes Baugerüst an einem Mehrfamilienhaus umzukippen. Höhenretter durchschnitten die Planen, die sich durch den Wind wie ein Segel aufgespannt hatten, und sicherten das Gerüst vom Dach aus. Die Altonaer Straße war während des Einsatzes zwischenzeitlich gesperrt.