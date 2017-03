Blaulicht

11:12 Uhr | 17.03.2017

Einer davon war Bereitschaftswagen zum Schutz von Olaf Scholz

Zwei Polizeiwagen abgebrannt

Zwei Polizeiautos sind am frühen Freitagmorgen in Hamburg in Brand gesetzt worden. In Hamburg-Altona brannte ein Funkstreifenwagen, der zum Schutz von Bürgermeister Olaf Scholz bereitstand. In Alsterdorf war kurz zuvor ein Polizeiwagen der Gewerkschaft der Polizei in Sichtweite des Präsidiums völlig ausgebrannt. OT- Gerhard Kirsch, Landesvorsitzender der GdP Die Täter sind noch flüchtig. Bei den Bränden ist niemand verletzt worden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.