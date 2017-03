Stadtgespraech

11:06 Uhr | 16.03.2017

Taucher entdeckten die Bombe am Bubendey-Ufer

Amerikanische Fliegerbombe gesprengt

Eine amerikanische Fliegerbombe ist heute morgen im Hamburger Hafen gesprengt worden. Die Sprengung sei wie geplant und ohne Zwischenfälle erfolgt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Für die Sprengung transportierten die Einsatzkräfte die Fliegerbombe in den nahe gelegenen Petroleumhafen. Taucher hatten die Bombe in der Nacht zum Donnerstag bei Arbeiten im Hafenbecken am Bubendey-Ufer bei Finkenwerder entdeckt.