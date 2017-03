Gesellschaft

09:21 Uhr | 16.03.2017

G20 Gipfel findet am 7./8. Juli in Hamburg statt

Bund steuert 50 Mio. für G20 bei

Der Bund will sich mit bis zu 50 Millionen euro an den Kosten für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für den G20 Gipfel beteiligen. Das geht aus einem Schreiben des Finanzministeriums hervor. Auch der Bund trage für ein Gelingen der Veranstaltungen Verantwortung, heißt es in dem Schreiben. Insbesondere vor dem Hintergrund von extremistischen Gefahren. Der G20 Gipfel findet am 7. und 8. Juli in Hamburg statt.