07:50 Uhr | 15.03.2017

Knapp 17.500 Räder gestohlen

Höchststand bei Fahrraddiebstählen

Die Zahl der Fahrraddiebstähle in Hamburg steigt weiter. Im vergangenen Jahr sind insgesamt knapp 17.500 Räder gestohlen worden. Statistisch gesehen, sind das pro Tag 48 gestohlene Räder. So viele wie seit zehn Jahren nicht mehr. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 8,45 Mio Euro. Vom Fahrraddiebstahl am stärksten betroffen ist der Stadtteil Eimsbüttel. Dort wurden im vergangenen Jahr 1132 Räder gestohlen.