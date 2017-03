Wirtschaft

12:42 Uhr | 14.03.2017

Chinesische Außenhandelskammer eröffnet Büro in der Hansestadt

Chinas Tor nach Europa

Die chinesische Außenhandelskammer hat heute ein Büro in Hamburg eröffnet. 2014 eröffnete in Berlin bereits die erste aktive Vertretung chinesischer Unternehmen. Mit der Expansion will die Chinesische Handelskammer e.V. ihre Aktivitäten noch stärker auf das gesamte Bundesgebiet ausweiten. Die Handelskammer Hamburg begrüßt diesen Schritt. Die Eröffnung der chinesischen Handelsvertretung soll zu einer besseren Wirtschaftsbeziehung zwischen Hamburg und China beitragen. Mit mehr als 550 chinesischen Unternehmen ist Hamburg Chinas Tor nach Europa.