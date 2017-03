Stadtgespraech

11:49 Uhr | 14.03.2017

Fegebanks Strafanzeige unberücksichtigt

Busen-Grabscher verurteilt

Der Mann der die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank unsittlich am Busen berührt hat, ist verurteilt worden. Dem gebürtigen Polen wurden noch drei weitere Fälle wegen sexueller Belästigung vorgeworfen. Vermutlich durch eine Panne während der Ermittlungen, wurde die Strafanzeige der zweiten Bürgermeisterin aber nicht berücksichtigt. Der 25 Jährige wurde deshalb nur in drei Fällen wegen sexueller Belästigung zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt. Katharina Fegebank war letztes Jahr auf dem Sommerfest in der Hamburger Landesvertretung in Berlin von einem Busen-Grabscher attackiert worden.