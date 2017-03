Stadtgespraech

08:01 Uhr | 14.03.2017

Weckruf um 6.30 Uhr

Neue Regeln für Obdachlose

Das Bezirksamt Mitte will ab Ende März alle Obdachlosen in der City um 6:30 Uhr wecken lassen. Vor allem die Schlafplätze im Bereich der Kaufhäuser Saturn am Glockengießerwall und Kaufhof an der Mönckebergstraße stehen im Fokus. Die Begründung des Bezirksamtes: die Schlafstätten würden nicht mehr rechtzeitig geräumt und verdreckt zurückgelassen werden. Das sei vor allem für die Mitarbeiter der Geschäfte, das Reinigungspersonal und alle Betroffenen unzumutbar geworden.