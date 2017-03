Gesellschaft

09:55 Uhr | 13.03.2017

Das ist das Ergebnis einer aktuellen Erhebung

Unterricht fällt immer seltener aus

Kein Adobe Flash-Player installiert! Bitte installieren Sie den Flash-Player um das Videos sehen zu können. https://get.adobe.com/de/flashplayer/ ×

Beitrag teilen:







Der Unterricht an Hamburgs Schulen fällt immer seltener aus. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Erhebung der Schulbehörde. An den insgesamt 374 staatlichen, allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sind im ersten Halbjahr 2016/2017 nur 0,7 Prozent des Unterrichts ausgefallen. Damit sei der Unterrichtsausfall gegenüber den Vorjahren weiter zurück gegangen. Die wenigsten Unterrichtsstunden fallen laut Behörde an den Grundschulen aus. Die meisten an Gymnasien und Stadtteilschulen.