08:47 Uhr | 13.03.2017

Grund ist Veränderung der Straßenverkehrsordnung

Mehr Tempo 30-Zonen in Hamburg

In diesem Jahr soll die Zahl der Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Tempo 30 in der Hansestadt deutlich zunehmen. Grund ist eine Veränderung der Straßenverkehrsordnung und die dazugehörige Verwaltungsvorschrift. Demnach ist die Geschwindigkeit künftig vor Kitas, Schulen, Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern auf Tempo 30 zu beschränken. Jedenfalls wenn diese Einrichtungen über einen direkten Zugang zur Straße verfügen, so steht es in der Vorschrift.