15:58 Uhr | 12.03.2017

Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen

Giftalarm bei der Bild-Zeitung

Am Sonntagmittag wurden Feuerwehr und Polizei zur Bild-Zeitung Hamburg gerufen. Mitarbeiter fanden einen Brief aus dem weißes Pulver rieselte, dazu ein Zettel mit dem Rat sofort die 112 zu rufen. Die Mitarbeiter konnten nicht einschätzen, um welchen Stoff es sich handelte. Die Schnelluntersuchung des Stoffes ergab dann, dass das weiße Pulver nur Puderzucker war. Der Umschlag, der bei der Bild-Hamburg ankam, war bereits in eine Plastikverpackung geschweißt worden, wahrscheinlich war das Pulver schon auf dem Transportweg aus dem Umschlag gerieselt. Warum allerdings dann bei der Post kein Verdacht geschöpft und der Umschlag gemeldet worden ist, bleibt zurzeit unklar. Der Hamburger Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.