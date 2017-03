Stadtgespraech

14:56 Uhr | 12.03.2017

Kai Markus Xiong ist heute gestartet

Zu Fuß von Hamburg nach Shanghai

Kai Markus Xiong, der von Hamburg nach Shanghai laufen will, ist heute Mittag von der Elbphilharmonie aus Richtung China aufgebrochen. Zum Start kamen viele Freunde und Verwandte um den 44-Jährigen zu verabschieden. Mit dem Projekt will er die Städtepartnerschaft zwischen Hamburg und Shanghai stärken und gleichzeitig Vorurteilen ausräumen. Insgesamt 12.000 Kilometer will er entlang der sogenannten Seidenstraße zurück legen. Seine Ankunft in Shanghai ist für November geplant.