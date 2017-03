Gesellschaft

12:55 Uhr | 09.03.2017

Nur in Dresden ist es noch teurer als in Hamburg

Eintrittspreise Hallenbäder

Schwimmen in Hamburg ist teuer. Das ergab ein Preisvergleich des Vergleichsportals „Netzsieger“. Dabei wurden 20 Hallenbäder in Deutschland ins Visier genommen. Nach den Vergleichen des Portals ist das Schwimmengehen nur in einer einzigen deutschen Stadt noch teurer als in Hamburg- und zwar in Dresden. Hier kostet eine Tageskarte mindestens 8€. Am günstigen ins kühle Nass eintauchen, können die Menschen in Dortmund und Hannover. In beiden Städten kostet der Besuch nur 3,50€.