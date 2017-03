Stadtgespraech

08:49 Uhr | 08.03.2017

Airport will Lärmzuschläge beim Landen erheben

Leise Landung

Der Hamburg Airport Helmut Schmidt plant höhere Lärmzuschläge beim Landen von Maschinen. Somit will der Flughafen den Einsatz leiserer Flugzeuge fördern. Dafür will der Airport eine neue Gebührenstruktur generieren. So sollen beispielsweise auch Lärmzuschläge für Maschinen steigen, die nach 23 Uhr in Hamburg landen. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Fluglärmbeschwerden von Anwohnern.