07:44 Uhr | 08.03.2017

Schwäne dürfen nicht pünktlich auf die Alster

Das gab´s noch nie!

Das erste Mal in der Geschichte Hamburgs, dürfen die Alsterschwäne nicht pünktlich von ihrem Winterquartier auf die Alster übersiedeln. Der Grund für das Verharren am Eppendorfer Mühlenteich, ist die in Hamburg gastierende Vogelgrippe. Bislang ist zwar keines der 120 Tiere erkrankt, dennoch gehen die Pfleger der Schwäne lieber auf Nummer sicher. Immer wieder kam es in jüngster Vergangenheit zu Geflügelpestvorfällen hier in der Hansestadt.