Stadtgespraech

11:13 Uhr | 07.03.2017

Überlastung auf Grund von Geflügelpestvorfällen

Aufnahmestopp im Tierheim Süderstraße

Auf Grund der vermehrten Geflügelpestvorfälle in Hamburg, nimmt das Tierheim Süderstraße keine Vögel mehr auf. Viele Tierheime in Hamburg und im Umland sind bereits wegen des gefährlichen Erregers H5N8 komplett überlastet. Den Aufnahmestopp hatte das Tierheim Süderstraße verhängt, da der Bestand an Vögeln um 30% höher sei, als noch vor einem Jahr.