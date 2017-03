Politik

09:54 Uhr | 07.03.2017

928 Geflüchtete im Februar

Flüchtlingslage in Hamburg entspannt

Kein Adobe Flash-Player installiert! Bitte installieren Sie den Flash-Player um das Videos sehen zu können. https://get.adobe.com/de/flashplayer/ ×

Beitrag teilen:







Die Zahl der Flüchtlinge in Hamburg, geht weiter zurück. Das teilte der Zentrale Koordinierungsstab Flüchtlinge mit. Im Januar und Februar seien Hamburg 928 Geflüchtete zugewiesen worden. Noch ein Jahr zuvor waren es knapp 4.700. Von den im Februar 439 aufgenommenen Flüchtlingen in der Hansestadt benötigten 263 eine Unterkunft. Durch den Rückgang der Zahlen wurde eine Erstaufnahme wieder geschlossen. Insgesamt leben zur Zeit 32.700 Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen und Folgeunterkünften.