08:12 Uhr | 07.03.2017

Hamburg will Abi auf Plattdeutsch einführen

"Ik maak Abitur up platt!"

Schüler in Hamburg sollen ab dem Jahr 2021/2022 ihr Abitur auf auf Plattdeutsch machen können. Nach Abendblatt Informationen soll die Niederdeutsche Sprache bereits an zehn Grundschulen, einer Stadtteilschule in Kirchdorf und an dem Gymnasium Bornbrook in Lohbrügge unterrichtet werden. Damit will es die Hansestadt dem Land Mecklenburg Vorpommern gleichtun. Dieses hatte just einen entsprechenden Beschluss der Kulturministerkonferenz der Länder erwirkt.