07:19 Uhr | 07.03.2017

Jede 4. Frau lebt mit ihren Kindern als Single

Zahl der alleinerziehenden Mütter steigt

Jede 4. Mutter in der Hansestadt ist alleinerziehend. Somit ist die Zahl der Frauen, die mit ihren minderjährigen Kindern alleine leben stark angestiegen. Noch zehn Jahre zuvor war es nur jede 5. Mutter-das teilte das Statistikamt Nord am Montag in Hinblick auf den internationalen Frauentag am 08. März mit. Ein Drittel der alleinerziehenden Frauen haben zwei oder mehr Kinder.