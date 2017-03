Stadtgespraech

07:06 Uhr | 07.03.2017

Zu wenig Laufkundschaft und steigende Miete

Fahnenfleck verlässt Neuen Wall

Kein Adobe Flash-Player installiert! Bitte installieren Sie den Flash-Player um das Videos sehen zu können. https://get.adobe.com/de/flashplayer/ ×

Beitrag teilen:







Das Hamburger Traditionsunternehmen Fahnenfleck, gibt seinen Standort am neuen Wall auf. Der Grund ist die angekündigte Mietsteigerung und die ausbleibende Laufkundschaft auf der Edelmeile. Das Kostümgeschäft besteht seit 1882, wird bereits in der vierten Genration geführt und war seit 2001 am Neuen Wall ansässig. Fahnenfleck hatte sich auf Verkleidungsartikel aller Art spezialisiert. Nun zieht das Unternehmen in den Valentienskamp.