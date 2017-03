Politik

09:44 Uhr | 06.03.2017

Mehr als 10.000 Unterschriften in den ersten 6 Wochen

"Gute Inklusion" läuft nach Plan

Innerhalb von nur sechs Wochen hat die Initiative „Gute Inklusion für Hamburgs Schüler“, nach eigenen Angaben, bereits mehr als die erforderlichen 10.000 Unterschriften gesammelt. Das Ziel der Initiative sei, dass sich die Bürgerschaft noch vor der Sommerpause mit dem gemeinsamen Schulunterricht für beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Schüler befasst. Unter anderem wird eine bessere personelle Situation an Schulen gefordert, damit Kinder mit Beeinträchtigung besser am herkömmlichen Lehrplan teilnehmen-und in die Klassen integriert werden können.