09:23 Uhr | 06.03.2017

Knapp zwei Drittel kommen nicht bei den Sportlern an

Ärger um Sponsorengelder

Sponsorengelder für den Behindertensport kommen womöglich oftmals nicht bei den Sporttreibenden und ihren Verbänden an. Das ergaben Recherchen des ARD Hörfunks. Auch hier in Hamburg soll ein Großteil der Gelder die Special-Olympics-Landesverbände nicht erreichen. Die Vermittlungsfirma Metatop GmbH aus Stuttgart, soll jahrelang Summen in unbekannter Höhe für sich behalten- und nur etwa ein Drittel der Gelder tatsächlich an die Landesverbände abgegeben haben. Weiter ergaben die ARD Recherchen, dass es bereits innerhalb der Special-Olympics-Riege erste Konsequenzen gibt. So wird in Österreich mittlerweile gegen Metatop staatsanwaltlich ermittelt.