17:48 Uhr | 03.03.2017

828. Hafengeburtstag vom 05. bis 07. Mai

Das größte maritime Volksfest - weltweit

In rund zwei Monaten ist es wieder so weit. Dann wird in Hamburg der wichtigste Geburtstag der Stadt gefeiert – der Hafengeburtstag. Die Vorbereitungen für das weltweit größte Hafenfest laufen schon jetzt auf Hochtouren.