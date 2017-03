Blaulicht

17:27 Uhr | 03.03.2017

Gegen 43-jährigen Mann wurde Haftbefehl erlassen

Blutiger Streit im Elbschlosskeller

Gegen den 43-jährigen Mann, der am Mittwochvormittag im Elbschlosskeller auf dem Hamburger Berg, drei Menschen niedergestochen haben soll, wurde heute Haftbefehl erlassen. Offenbar war ein Streit in der berüchtigten Kult Kneipe eskaliert. Ein 36-jähriger Mann erlitt Verletzungen an der Brust, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Bereits in der Vergangenheit kam in der Kiez-Spelunke immer wieder zu körperlichen Auseinandersetzungen.