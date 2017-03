Stadtgespraech

12:49 Uhr | 02.03.2017

Rentner trifft es am schlimmsten

Jeder 6. Hamburger von Armut bedroht

Fast jeder sechste Hamburger ist von Armut bedroht. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hervor. Während das Armutsrisiko in der Hansestadt bei Familien deutlich gesunken ist, stieg es bei Rentnern hingegen auf einen Höchststand-und das bereits zum neunten Mal in Folge. Als armutsgefährdet gilt, wer als Einzelperson weniger als 942€ im Monat zur Verfügung hat. Bei Familien mit zwei Kindern liegt die Grenze bei 1.978€.