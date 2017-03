Gesellschaft

18:00 Uhr | 01.03.2017

Hamburger Schulsystem ist besser geworden

Schul-Studie der Bertelsmann Stiftung

Das Hamburger Schulsystem ist in den vergangenen Jahren besser geworden. Das geht aus einer Studie der Bertelsmannstiftung hervor. In allen Bereichen hätten sich Hamburg demnach positiv entwickelt. Im Vergleich zu anderen Bundesländern entwickele sich besonders die Integrationskraft in der Hansestadt sehr positiv. Eine Ausnahme bilde allerdings die stark ansteigende Förderquote. Die Bertelsmannstiftung hatte zusammen mit der Technischen Universität Dortmund und der Friedrich Schiller Universität Jena Daten aus den Jahren 2002 bis 2014 ausgewertet.