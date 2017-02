Blaulicht

09:17 Uhr | 27.02.2017

Mann war am Donnerstag bei Therapiesitzung geflohen

Sicherungsverwahrter wieder gefasst

Der am Donnerstag geflohene Sicherungsverwahrte ist gefasst. Beamte des Mobilen Einsatzkommandos nahmen den Mann am Sonntag in einem Hochhaus am Kreuzbergweg in Rahlstedt fest. Der 48-Jährige war bei seiner externen Psychotherapie entwischt. Zuvor hatte er bereits an 12 Sitzungen teilgenommen, und war stets zurückgekehrt. Der Mann war 2009 wegen Raubes und räuberischer Erpressung zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden.