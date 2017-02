Sport

12:25 Uhr | 26.02.2017

Das sagen die Fans zum HSV-Debakel in München

"Das war Arbeitsverweigerung!"

Der HSV hat sich mal wieder bis auf die Knochen blamiert. Am Sonnabend verlor der Bundesligadino mit 8:0 gegen den FC Bayern München. In den letzten sieben Spielen in München konnte der HSV keinen einzigen Punkt holen - kassierte 44 Gegentore. Wir haben heute mit den Fans über das gestrige Spiel gesprochen.