Stadtgespraech

14:51 Uhr | 23.02.2017

Verschiedene technische Maßnahmen stehen schon fest

S-Bahn soll weniger störanfällig werden

Kein Adobe Flash-Player installiert! Bitte installieren Sie den Flash-Player um das Videos sehen zu können. https://get.adobe.com/de/flashplayer/ ×

Beitrag teilen:







Aufgrund der häufigen Störungen soll die Sbahn jetzt verschiedenen technischen Maßnahmen weniger störanfällig gemacht werden. Das geht aus der Senatsantwort auf eine Kleinen Anfrage von SPD und Grünen hervor. So sollen beispielsweise Stromeinspeise-Anlagen und auch Weichen neu gebaut werden. Geplant ist, dass die notwendigen Baumaßnahmen mit Mitteln des \"Bundesschienenwegeausbaugesetzes\" finanziert werden. Noch in diesem Frühjahr seien dazu zwischen Bund und Bahn weitere Gespräche geplant, heißt es in der Antwort.