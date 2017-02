Stadtgespraech

13:52 Uhr | 23.02.2017

Knapp 1900 Erkrankte allein in der letzten Woche

Starke Grippe-Welle in Hamburg

Kein Adobe Flash-Player installiert! Bitte installieren Sie den Flash-Player um das Videos sehen zu können. https://get.adobe.com/de/flashplayer/ ×

Beitrag teilen:







Die Grippe-Welle hat Hamburg derzeit stärker im Griff als noch vor einem Jahr. In der vergangenen Woche seien knapp 1900 Erkrankte gemeldet worden. Das sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde am Donnerstag. Zum Vergleich, im letzten Jahr waren es zur selben Zeit nur rund 1150 Patienten. Die schwankenden Zahlen seien jedoch normal. Erfasst werden nur die Erkrankungen an Influenza A, der «echten Grippe», nicht die grippalen Infekte. Arztpraxen müssen diese Fälle melden.