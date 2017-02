Gesellschaft

19:59 Uhr | 22.02.2017

Hamburg verliert mehr als 2500 Bäume

Besorgniseregende Baumfällstatistik

Die Stadt Hamburg hat in dieser Saison mehr als 2500 Straßen- und Parkbäume auf öffentlichen Flächen gefällt. Das geht aus der aktuellen Baumfällstatistik hervor, die der Naturschutzbund NABU ausgewertet hat. Für nur knapp 30 Prozent der gefällten Bäume seien bisher Nachpflanzungen geplant. Neben dem Verlust an Grünflächen durch den enormen Bauboom in Hamburg komme jedes Jahr noch der Verlust von Tausenden von Bäumen hinzu. Der Naturschutzbund fordert ein Umdenken bei der Stadtentwicklung.