15:28 Uhr | 22.02.2017

Asklepios: Massive Verstöße bei Arbeitszeitbestimmungen

Sonderprüfung durch Medienberichte

Der Hamburger Asklepios-Konzern hat in mehreren seiner Krankenhäuser zum Teil massiv gegen die Arbeitszeitbestimmungen verstoßen. Das haben Kontrollen der Gesundheitsbehörde ergeben. Probleme gab es demnach in drei der sieben Hamburger Kliniken des Krankenhaus-Betreibers. Besonders betroffen war das Westklinikum in Rissen: Dort sollen nach Angaben der Gesundheitsbehörde sowohl Ärzte als auch Pflegekräfte zum Teil länger als zwölf Stunden gearbeitet haben. Außerdem waren in mehreren Fällen die Ruhezeiten zwischen zwei Schichten zu kurz. Dem Krankenhaus droht deshalb ein Bußgeld. Anlass für die Sonderprüfung waren Medienberichte über die Arbeitsbedingungen bei Asklepios. --