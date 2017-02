Blaulicht

13:05 Uhr | 22.02.2017

Soko Castle ermittelt

Einbruch bei Andy Grote

Kein Adobe Flash-Player installiert! Bitte installieren Sie den Flash-Player um das Videos sehen zu können. https://get.adobe.com/de/flashplayer/ ×

Beitrag teilen:







In die Wohnung des Hamburger Innensenators Andy Grote ist eingebrochen worden. Die Polizei schließt einen politischen Hintergrund aber aus. Die für Einbruchsbekämpfung zuständige «Soko Castle» hat die Ermittlungen übernommen. Der Senator und seine Lebensgefährtin seien zu dem Zeitpunkt des Einbruchs nicht in der Wohnung gewesen. Was aus der Wohnung gestohlen wurde, sei nicht bekannt.