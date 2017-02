Gesellschaft

12:33 Uhr | 22.02.2017

"Charakter des Elbstrandes soll erhalten bleiben."

Fegebank gegen den Elbradweg

Kein Adobe Flash-Player installiert! Bitte installieren Sie den Flash-Player um das Videos sehen zu können. https://get.adobe.com/de/flashplayer/ ×

Beitrag teilen:







Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, ist gegen den geplanten Radweg am Elbstrand. Das sagte die Grünen-Politikerin gestern Abend im NDR. Sie wünsche sich, dass der Charakter des Elbstrandes, so wie wir ihn kenne und lieben, erhalten bleibe. Damit stellt sich die Politikerin gegen die Planungen ihrer eigenen Partei. Am Montag hatten SPD und Grüne im Verkehrsausschuss Altona beschlossen, an den Planungen für den 6 Meter-Breiten Radstreifen auf dem Elbstrand festzuhalten.