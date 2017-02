Blaulicht

11:38 Uhr | 22.02.2017

Lebensgefährtin sticht auf den Partner ein

Mann nach Messerattacke schwer verletzt

Gestern Abend wurde ein Mann in einer Wohnung in der Bramfelder Straße bei einer Auseinandersetzung mit seiner Lebensgefährtin lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Informationen soll die 35-Jährige dem Mann ein Messer in die Brust gerammt haben. Der 31-Jährige wurde noch in der Nacht notoperiert. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Gegen die mutmaßliche Täterin wurde Haftbefehl erlassen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.