Verkehr

16:27 Uhr | 21.02.2017

Staureichste Straße Hamburgs ist die Sierichstraße

Staubilanz: Hamburg auf Platz 5

Kein Adobe Flash-Player installiert! Bitte installieren Sie den Flash-Player um das Videos sehen zu können. https://get.adobe.com/de/flashplayer/ ×

Beitrag teilen:







Hamburg gehört zu den 100 staureichsten Städten der Welt. Laut einer Studie auf Basis von elektronischen Fahrzeugdaten landet die Hansestadt im Vergleich mit anderen Metropolen auf Platz 74 und innerhalb Deutschlands auf Platz 5. Das berichtet der NDR. Die staureichste Straße in Hamburg ist demnach die Sierichstraße, im deutschlandweiten Vergleich liegt sie auf Platz 7. Weltweit an der Spitze der staureichsten Städte stehen den Angaben zufolge übrigens Los Angeles, Moskau und New York.