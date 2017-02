Gesellschaft

14:44 Uhr | 21.02.2017

Anwohner protestierten gegen Flüchtlingsunterkunft

Seelemannpark bleibt Reservefläche

Kein Adobe Flash-Player installiert! Bitte installieren Sie den Flash-Player um das Videos sehen zu können. https://get.adobe.com/de/flashplayer/ ×

Beitrag teilen:







Die geplante Flüchtlingsunterkunft im Seelemannpark kommt nicht – zumindest vorerst. Das erklärte Hamburgs Flüchtlingskoordinator Anselm Sprandel am Montagabend. Der Park werde aber weiter als Reservefläche vorgehalten, die im Bedarfsfall kurzfristig in Anspruch genommen werden kann. Im denkmalgeschützten Seelemannpark war war zunächst eine Unterkunft für 88 Flüchtlinge geplant, doch Anwohner protestierten dagegen. Jetzt wird zunächst eine Folgeunterkunft für Flüchtlinge mit 104 Plätzen an der Loogestraße entstehen.