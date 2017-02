Blaulicht

12:55 Uhr | 21.02.2017

Mordkommission schließt Unglücksfall aus

Neue Erkenntnisse zum Fenstersturz

Neue Wendung im Fall des 48-jährigen Mannes, der bei einem Fenstersturz am 9. Februar in Ottensen ums Leben gekommen ist: Einen reinen Unglücksfall schließt die Mordkommission mittlerweile aus. Viel mehr gibt es Hinweise, dass die 52-Jährige Arbeitskollegin des Mannes sich das Leben nehmen wollte. Bei dem Versuch sie zurück zu halten, sei der Mann in die Tiefe gestürzt. Die 52-Jährige liegt immer noch vernehmungsfähig im Krankenhaus.