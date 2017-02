Gesellschaft

12:39 Uhr | 21.02.2017

Ver.di will auf den Personalmangel aufmerksam machen

Mittagspause für Klinikmitarbeiter

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten an Hamburger Kliniken dazu aufgerufen, am Dienstag ihre vorgeschriebene Mittagspause von mindestens 30 Minuten vollständig zu nehmen. Damit soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass viele Klinik-Mitarbeiter häufig wegen Personalmangels keine Pause machen können. Nach Schätzungen von ver.di fehlen in den Hamburger Kliniken mindestens 4.200 Vollzeitstellen.