12:20 Uhr | 21.02.2017

13,3 Millionen Übernachtungen 2016

Tourismus Boom in Hamburg

Zum 15. Mal in Folge kann sich Hamburg über einen neuen Tourismusrekord freuen. Wie die Hamburg Tourismus GmbH am Dienstag mitteilte, haben die Hoteliers im vergangenen Jahr 13,3 Millionen Übernachtungen verzeichnet. Das ist ein Anstieg in Höhe von 5,5 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. Erfreulich ist außerdem, dass mittlerweile jeder vierte Gast aus dem Ausland kommt. Vor allem Dänen, Schweizer und Briten zählen zu den größten Hamburg Fans. Mit 30 Prozent gab es den größten Zuwachs allerdings bei den Chinesen. In diesem Jahr werden in Hamburg 14 neue Hotels mit einer Kapazität von rund 2.300 Zimmern eröffnen.