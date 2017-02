Wirtschaft

21:25 Uhr | 19.02.2017

Tobias Bergmann zum Präses der Handelskammer nominiert

Nach Wahlen zum Handelskammer-Plenum

Das Bündnis \"Die Kammer sind Wir\" hat ihren Sprecher Tobias Bergmann einstimmig für das Amt des Präses der Handelskammer Hamburg nominiert. Das verkündete Bergmann am Sonntag auf einer Pressekonferenz. Das Bündnis Die Kammer sind Wir hatte überraschend am Freitag die Wahl zum Plenum der Handelskammer Hamburg gewonnen. Von den 58 Sitzen, stellt das kritische Bündnis nun 55. Bergmann deutete an, die Zahl der Mitarbeiter der Handelskammer reduzieren zu wollen. Auch das Gehalt des Hauptgeschäftsführers Hans-Jörg Schmidt-Trenz soll von 500.000 auf 150.000 Euro jährlich verringert werden. Zudem plant das Bündnis, die Zwangsbeiträge bis 2020 abzuschaffen.