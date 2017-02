Wirtschaft

21:35 Uhr | 17.02.2017

Eindeutiger Wahlsieg für das Rebellen-Bündnis

Machtwechsel in der Handelskammer

Bei der Wahl zum Plenum der Handelskammer ist der Rebellengruppe „Die Kammer sind wir“ ein klarer Sieg gelungen. Die Gruppe der Kammerrebellen stellt 55 der 58 gewählten Vertreter im neuen Plenum. Das teilte die Handelskammer am Freitag mit. Die zentrale Forderung der Gruppe „Die Kammer sind wir“ war die Abschaffung der Zwangsbeiträge der Mitgliedsunternehmen in Hamburg. Die Wahlbeteiligung war mit 17,6 Prozent die höchste bei Kammerwahlen in Deutschland.