14:15 Uhr | 17.02.2017

Angehörige bewerten Pflegeheime überwiegend gut

Umfrage der Gesundheitsbehörde

Hamburger Pflegeheime werden von Angehörigen überwiegend gut bewertet. Das geht aus einer Umfrage der Gesundheitsbehörde hervor. 78 Prozent der Befragten gaben an, Das Personal würde wertschätzend mit den Pflegeheim Bewohnern umgehen. Zwei Drittel würden die Einrichtungen weiterempfehlen. Doch nur 37 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Angehörigen über eine feste Bezugspflegekraft in der Einrichtung verfüge. An der Umfrage hat über ein Drittel der angehörigen von Pflegeheimbewohnern in Hamburg teilgenommen.